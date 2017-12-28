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Житель Химок открыл огонь из ружья по пилившим деревья рабочим
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    Житель Химок открыл огонь из ружья по пилившим деревья рабочим

    14:55  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:55  28 Декабря 2017
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    Житель Химок открыл огонь из ружья по пилившим деревья рабочим

    Москва, 28 декабря. В подмосковных Химках произошла стрельба: местный житель из ружья обстрелял рабочих, пиливших деревья. Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел в микрорайоне Сходня на пересечении 2-го Дачного переулка с улицей Некрасова.

    Установлено, что вырубка леса проводилась на законных основаниях. Ее осуществляли работники компании «СтройГрупп».

    По данным ряда СМИ, мужчина начал стрелять после того, как на его дом упало срубленное дерево.

    В настоящее время на месте случившегося работает полиция, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #подмосковье #стрельба #химки
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