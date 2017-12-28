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Политика
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Общество
Подозреваемый в убийстве на фабрике «Меньшевик» в Москве доставлен на допрос в СКР
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    Подозреваемый в убийстве на фабрике «Меньшевик» в Москве доставлен на допрос в СКР

    14:28  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:28  28 Декабря 2017
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    Подозреваемый в убийстве на фабрике «Меньшевик» в Москве доставлен на допрос в СКР

    Москва, 28 декабря. В Следственный отдел доставлен мужчина, подозреваемый в убийстве сотрудника московской фабрики «Меньшевик». В ближайшее время ему предъявят обвинение об убийстве, говорится в сообщении регионального СКР. 

    Правоохранительные органы продолжают расследование по факту стрельбы на территории фабрики «Меньшевик», которая произошла 27 декабря. Делом занимается управление по особо важным делам ГСУ СКР по городу Москва. По данным следствия, экс-собственник предприятия вступил в конфликт с действующим руководством, после чего достал оружие и произвел несколько выстрелов.

    Ранения получил охранник, впоследствии мужчина скончался. Позднее силовики задержали 49-летнего мужчину, который подозревается в совершении убийства. Правоохранители изъяли видеозаписи с камер наблюдения, гильзы, патроны и резиновые пули. Известно, что в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинения по статье об убийстве. 

    Подозреваемый в убийстве на фабрике «Меньшевик» в Москве доставлен на допрос в СКР

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #стрельба #меньшевик
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