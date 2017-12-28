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Названы самые популярные подержанные авто в Москве в 2017 году
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    Названы самые популярные подержанные авто в Москве в 2017 году

    15:31  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:32  28 Декабря 2017
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    Назван топ-10 самых популярных подержанных автомобилей в Москве

    Москва, 28 декабря. Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в Москве.

    Отметим, что за прошедшие 11 месяцев в российской столице было продано 22,2 тысячи подержанных автомобилей Lada и 18,2 тысячи Mercedes-Benz.

    Назван топ-10 самых популярных подержанных автомобилей в Москве

    В десятку самых продаваемых автомобилей с пробегом также вошли модели немецкой марки Volkswagen (16408), американского Ford (15817), южнокорейского Hyundai (15777), японских Nissan (15675) и Toyota (15433), а также немецкого BMW (15200), южнокорейской KIA (14796) и немецкого Audi (10404).

    Назван топ-10 самых популярных подержанных автомобилей в Москве

    В целом рынок подержанных автомобилей в Москве сократился на 10,5% до 270 тысяч экземпляров.

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #mercedes #lada #авто
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