Названы самые популярные подержанные авто в Москве в 2017 году

Москва, 28 декабря. Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в Москве.

Отметим, что за прошедшие 11 месяцев в российской столице было продано 22,2 тысячи подержанных автомобилей Lada и 18,2 тысячи Mercedes-Benz.

В десятку самых продаваемых автомобилей с пробегом также вошли модели немецкой марки Volkswagen (16408), американского Ford (15817), южнокорейского Hyundai (15777), японских Nissan (15675) и Toyota (15433), а также немецкого BMW (15200), южнокорейской KIA (14796) и немецкого Audi (10404).

В целом рынок подержанных автомобилей в Москве сократился на 10,5% до 270 тысяч экземпляров.