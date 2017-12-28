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Погибший при стрельбе на фабрике «Меньшевик» охранник работал первый день
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    Погибший при стрельбе на фабрике «Меньшевик» охранник работал первый день

    13:08  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:09  28 Декабря 2017
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    Погибший при стрельбе на фабрике «Меньшевик» охранник работал первый день

    Москва, 28 декабря. Охранник, погибший во время стрельбы в кондитерской «Меньшивик», в тот день впервые вышел на работу, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Как пояснил собеседник агентства РИА Новости, убитый в ходе стрельбы Алексей Орлов работал первый день. Свой трудовой договор он подписал 27 декабря 2017 года.

    Отметим, что хозяин фабрики Илья Аверьянов был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории организации, расположенной на улице Правды.

    Ранее сообщалось, что бывшего владельца фабрики «Меньшевик» могут приговорить к пожизненному сроку. Соответствующее заявление сделал зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

    Напомним, что Аверьянов, устроил конфликт с нынешним руководством фабрики, открыл стрельбу и скрылся на территории «Меньшевика». В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #стрельба #фабрика #меньшевик
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