Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Два пенсионера погибли при пожаре в доме в Кемеровской области
Общество
В Подмосковье уволили участкового, из-за бездействия которого женщина лишилась кистей рук
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Подмосковье уволили участкового, из-за бездействия которого женщина лишилась кистей рук

    11:33  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:33  28 Декабря 2017
    78

    В Подмосковье уволили участкового, из-за бездействия которого женщина лишилась кистей рук

    Москва, 28 декабря. В Московской области уволен участковый, не отреагировавший на жалобы жительницы города Серпухов, которой муж на почве ревности отрубил кисти рук.

    Участковый был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его начальник также был уволен со службы, а руководители и должностные лица МУ МВД привлечены к дисциплинарной ответственности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Напомним, 11 декабря житель Подмосковья завез жену и мать его двоих детей в лес, где отрубил женщине кисти рук.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #серпухов #мвд рф #участковый
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        156
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        2333
        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        8:29   28 Декабря 2017
        471
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        9288