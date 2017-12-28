В Подмосковье уволили участкового, из-за бездействия которого женщина лишилась кистей рук

Москва, 28 декабря. В Московской области уволен участковый, не отреагировавший на жалобы жительницы города Серпухов, которой муж на почве ревности отрубил кисти рук.

Участковый был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его начальник также был уволен со службы, а руководители и должностные лица МУ МВД привлечены к дисциплинарной ответственности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, 11 декабря житель Подмосковья завез жену и мать его двоих детей в лес, где отрубил женщине кисти рук.