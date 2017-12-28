Электронные табло на дорогах Москвы начали показывать новогодние поздравления

Москва, 28 декабря. Электронные табло на дорогах столицы начали показывать новогодние поздравления в виде открыток.

Новогодние открытки электронные табло будут показывать в течение всех новогодних праздников. На открытках изображена праздничная елка, украшенная шарами и красной звездой. Из-за елки выглядывает снеговик, перед ней стоит еще один, а рядом с ним находится символ 2018 года – собака, сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Электронные табло на дорогах столицы начали устанавливать с целью развития интеллектуальной транспортной системы города. Такие табло оперативно оповещают водителей о погоде, транспортных заторах, а также рассчитывают время, которое займет дорога до ближайших точек.

Эта информация будет выводиться на экраны и в дни новогодних праздников, однако время от времени на табло будут появляться и новогодние поздравления.