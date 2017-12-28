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Электронные табло на дорогах Москвы начали показывать новогодние поздравления
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    Электронные табло на дорогах Москвы начали показывать новогодние поздравления

    10:21  28 Декабря 2017  /обновлено: 10:21  28 Декабря 2017
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    Электронные табло на дорогах Москвы начали показывать новогодние поздравления

    Москва, 28 декабря. Электронные табло на дорогах столицы начали показывать новогодние поздравления в виде открыток.

    Новогодние открытки электронные табло будут показывать в течение всех новогодних праздников. На открытках изображена праздничная елка, украшенная шарами и красной звездой. Из-за елки выглядывает снеговик, перед ней стоит еще один, а рядом с ним находится символ 2018 года – собака, сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

    Электронные табло на дорогах столицы начали устанавливать с целью развития интеллектуальной транспортной системы города. Такие табло оперативно оповещают водителей о погоде, транспортных заторах, а также рассчитывают время, которое займет дорога до ближайших точек.

    Эта информация будет выводиться на экраны и в дни новогодних праздников, однако время от времени на табло будут появляться и новогодние поздравления.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #новый год #электронные табло
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