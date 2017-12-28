Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 28 декабря

Москва, 28 декабря. В Москве и Подмосковье в четверг ожидается туман, небольшие осадки и облачность. Как говорится в сообщении Гидрометцентра, днем воздух прогреется до двух градусов тепла.

Синоптики также отмечают, в российской столице столбик термометра не опустится ниже нуля. Так, температура превысит норму в среднем на семь-девять градусов, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее эксперты центра погоды «Фобос» рассказали, что резкое потепление сохранится в Москве вплоть до Нового года.