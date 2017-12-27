Жителям Подмосковья рассказали, как вырастут цены

Москва, 27 декабря. Власти Московской области предупредили жителей региона о повышении цен на проезд, бензин и ЖКХ со следующего года. Так, стоимость проезда в общественном транспорте с января повысится на два рубля за одну поездку (до 48 рублей) и на два-четыре рубля за поездку по разным тарифам транспортных карт «Стрелка».

Бензин в 2018 году подорожает дважды в результате повышения акцизов. Повышение произойдет в промежутке с 1 января по 1 июля. В результате стоимость литра АИ-92 вырастет с 37-38 до 52 рублей, а литр АИ-95 и дизтоплива подорожает с 42 до 53 рублей.

Повышения стоимости коммунальных тарифов стоит ожидать во второй половине года. Темпы роста не должны превышать 4%. Вырастет также стоимость трудового пакета для мигрантов — с 4 до 4,3 тыс. рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».