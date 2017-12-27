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Полиция опровергла информацию о том, что экс-директор «Меньшевика» сдался властям
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    Полиция опровергла информацию о том, что экс-директор «Меньшевика» сдался властям

    18:29  27 Декабря 2017  /обновлено: 18:31  27 Декабря 2017
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    Полиция опровергла информацию о том, что экс-директор «Меньшевика» сдался властям

    Москва, 27 декабря. Полиция опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что бывший директор кондитерской фабрики «Меньшевик» добровольно сдался властям. Как стало известно Федеральному агентству новостей, правоохранительные органы изъяли оружие с места преступления и в настоящее время ведут поиск подозреваемого.

    Ранее сообщалось об инциденте со стрельбой на фабрике «Меньшевик», в котором предположительно замешан бывший директор предприятия. Согласно предварительным данным, стрельба началась в результате конфликта с кредитором, который пришел на фабрику вместе с судебными приставами, чтобы взыскать долг. В результате трагедии погиб один человек.

    Как сообщает столичный главк, подозреваемому удалось покинуть место преступления до выставления оцепления. Правоохранительные органы расширили зону поисков.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #стрельба #директор #меньшевик
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