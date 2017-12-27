«Он бежал на меня с «Сайгой»: выживший адвокат рассказал о стрельбе на фабрике «Меньшевик»
Москва, 27 декабря. Адвокат Шамсутдин Раджабов, который по счастливому стечению обстоятельств выжил во время стрельбы на московской кондитерской фабрике «Меньшевик», рассказал подробности происшествия.
Раджабов отметил, что пришел к руководству предприятия вместе с судебными приставами, чтобы решить вопрос возвращения долга, когда гендиректор фабрики Илья Аверьянов неожиданно открыл по ним огонь. Всего прозвучало пять-шесть выстрелов, один из которых убил охранника.
«Гендиректор Аверьянов Илья Иванович выстрелили в одного из охранников, убил его, потом продолжал стрелять по мне и судебным приставам. Мы покинули территорию в спешном порядке. Он бежал на меня с «Сайгой» или автоматом», — рассказал адвокат телеканалу РЕН ТВ.
Ранее сообщалось о стрельбе на территории фабрики «Меньшевик». Предположительно поводом для стрельбы стал спор руководителя компании с кредитором. Согласно предварительным данным, речь шла о сумме в 4 млн рубелей. В результате стрельбы был убит один человек.