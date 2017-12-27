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В Московском зоопарке поселились «пингвины мистера Поппера»
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    В Московском зоопарке поселились «пингвины мистера Поппера»

    16:13  27 Декабря 2017  /обновлено: 16:13  27 Декабря 2017
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    В Московском зоопарке поселились «пингвины мистера Поппера»

    Москва, 27 декабря. Шесть папуанских пингвинов прибыли из Германии в Московский зоопарк в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе, сообщается на сайте мэра российской столицы.

    «Сейчас наши новые обитатели, три самца и три самки в возрасте от двух до 13 лет, обживают свой вольер, изучают бассейн и с любопытством встречают гостей», — рассказала руководитель Московского зоопарка Светлана Акулова.

    Она также пояснила, что именно эти птицы принимали участие в съемках фильма «Пингвины мистера Поппера» с известным американским актером Джимом Керри в главных ролях.

    Отметим, что папуанский пингвин является третьим по величине среди вех видов этих нелетающих морских птиц. Рост взрослой особи достигает 90 см. Кроме того, папуанский пингвин является одним из самых быстрых пингвинов.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #зоопарк #пингвин
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