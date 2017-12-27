В Росгвардии рассказали об операции на территории фабрики «Меньшевик» в Москве

Москва, 27 декабря. В Росгвардии рассказали о проверке территории фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба. По словам начальника пресс-службы ЦВО Росгвардии Ильи Кренжеля, место происшествия будет тщательно осмотрено специалистами.

Представитель Росгвардии пояснил, что в ходе операции по зачистке территории задействованы сотрудники СОБР, Главного управления Росгвардии по Москве, полиция, вневедомственная охрана Росгвардии.

«Работа от всех требует максимального внимания. Поэтому, я думаю, это не сиюминутный процесс и займет какое-то время», - отметил Илья Кренжель, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

По словам начальника пресс-службы силового ведомства, информация о заложниках не подтвердилась. На данный момент известно об одном погибшем при стрельбе.