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В Росгвардии рассказали об операции на территории фабрики «Меньшевик» в Москве
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    В Росгвардии рассказали об операции на территории фабрики «Меньшевик» в Москве

    14:35  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:36  27 Декабря 2017
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    В Росгвардии рассказали об операции на территории фабрики «Меньшевик» в Москве

    Москва, 27 декабря. В Росгвардии рассказали о проверке территории фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба. По словам начальника пресс-службы ЦВО Росгвардии Ильи Кренжеля, место происшествия будет тщательно осмотрено специалистами. 

    Представитель Росгвардии пояснил, что в ходе операции по зачистке территории задействованы сотрудники СОБР, Главного управления Росгвардии по Москве, полиция, вневедомственная охрана Росгвардии.

    «Работа от всех требует максимального внимания. Поэтому, я думаю, это не сиюминутный процесс и займет какое-то время», - отметил Илья Кренжель, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. 

    По словам начальника пресс-службы силового ведомства, информация о заложниках не подтвердилась. На данный момент известно об одном погибшем при стрельбе.

    В Росгвардии рассказали об операции на территории фабрики «Меньшевик» в Москве

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #стрельба
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