Очевидцы рассказали подробности стрельбы на фабрике «Меньшевик» в Москве

Москва, 27 декабря. После стрельбы на фабрике «Меньшевик» территорию московского Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки, находящейся неподалеку, оцепили, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Постояльцы Центра социальной адаптации не могут попасть в здания из-за оцепления смежной с фабрикой территории. Одна из постоялиц Центра – женщина по имени Галина. Она рассказала корреспонденту ФАН подробности инцидента.

Когда началась стрельба, ее муж находился в центре и видел, как из окон корпуса фабрики на втором этаже стали выпрыгивать люди. Всех, кто был на улице, эвакуировали в здание центра. Единственный проход к зданию центра в настоящий момент закрыт. Галине придется ждать снятия оцепления, чтобы попасть домой. По словам женщины, проблемы с судебными приставами на предприятии «Меньшевик» уже давно.