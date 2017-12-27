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Очевидцы рассказали подробности стрельбы на фабрике «Меньшевик» в Москве
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    Очевидцы рассказали подробности стрельбы на фабрике «Меньшевик» в Москве

    12:56  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:56  27 Декабря 2017
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    Очевидцы рассказали подробности стрельбы на фабрике «Меньшевик» в Москве

    Москва, 27 декабря. После стрельбы на фабрике «Меньшевик» территорию московского Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки, находящейся неподалеку, оцепили, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. 

    Постояльцы Центра социальной адаптации не могут попасть в здания из-за оцепления смежной с фабрикой территории. Одна из постоялиц Центра – женщина по имени Галина. Она рассказала корреспонденту ФАН подробности инцидента. 

    Когда началась стрельба, ее муж находился в центре и видел, как из окон корпуса фабрики на втором этаже стали выпрыгивать люди. Всех, кто был на улице, эвакуировали в здание центра. Единственный проход к зданию центра в настоящий момент закрыт. Галине придется ждать снятия оцепления, чтобы попасть домой. По словам женщины, проблемы с судебными приставами на предприятии «Меньшевик» уже давно.

    Очевидцы рассказали подробности стрельбы на фабрике «Меньшевик» в Москве

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #стрельба #меньшевик
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