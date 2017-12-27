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Стало известно, когда будет построен подземный ТЦ на Павелецкой площади в Москве
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    Стало известно, когда будет построен подземный ТЦ на Павелецкой площади в Москве

    13:14  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:14  27 Декабря 2017
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    Стало известно, когда будет построен подземный ТЦ на Павелецкой площади в Москве

    Москва, 27 декабря. Строительство подземного торгового центра на Павелецкой площади Москвы начнется в 2018 году и завершится уже в 2020-м. Об этом сообщил руководитель проекта Дмитрий Кутин.

    В среду на заседании Архсовета проект подземного торгового центра, который будет размещен между Садовым кольцом и зданием Павелецкого вокзала, был одобрен. По словам главного архитектора российской столицы Сергея Кузнецова, впереди предстоит проработать ряд деталей, касающихся, в частности, связи планируемого объекта со станцией метрополитена «Павелецкая».

    Отметим, что заказчик проекта — ООО «Лэджи». 

    Напомним, ранее сообщалось, что вестибюль станции московского метро «Ольховая» будет выполнен в стиле оригами, при разработке проекта инженеры обращались к опыту западных коллег.



     

    Автор: Тимур Румянцев
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