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Сбой движения произошел на салатовой ветке московского метро
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    Сбой движения произошел на салатовой ветке московского метро

    12:47  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:48  27 Декабря 2017
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    Сбой движения произошел на салатовой ветке московского метро

    Москва, 27 декабря. В тоннеле столичного метрополитена на Люблинско-Дмитровской линии сломался поезд. Об этом сообщили в пресс-службе московского метро.

    «Люблинско-Дмитровская линия. Южный участок. Увеличены временные интервалы движения поездов по направлению в центр по техническим причинам», — следует из сообщения пресс-службы.

    Сбой движения произошел на салатовой ветке московского метро

    Отмечается, что в поезде зафиксирована техническая неисправность. Состав сломался на перегоне между станциями метро «Дубровка» и «Чкаловская».

    Пассажиры жаловались на значительное увеличение интервалов в движении составов и постоянные остановки в тоннелях. Через 20 минут после сообщения о поломке метрополитен заявил, что движение поездов осуществляется по графику.

    Согласно информации на 11.55 (мск) движение поездов было восстановлено в полной мере, пишет «Вечерняя Москва».

    Автор: Дана Балан
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    #москва #метро #поезд #тоннель #поломка
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