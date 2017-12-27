Сбой движения произошел на салатовой ветке московского метро

Москва, 27 декабря. В тоннеле столичного метрополитена на Люблинско-Дмитровской линии сломался поезд. Об этом сообщили в пресс-службе московского метро.

«Люблинско-Дмитровская линия. Южный участок. Увеличены временные интервалы движения поездов по направлению в центр по техническим причинам», — следует из сообщения пресс-службы.

Отмечается, что в поезде зафиксирована техническая неисправность. Состав сломался на перегоне между станциями метро «Дубровка» и «Чкаловская».

Пассажиры жаловались на значительное увеличение интервалов в движении составов и постоянные остановки в тоннелях. Через 20 минут после сообщения о поломке метрополитен заявил, что движение поездов осуществляется по графику.

Согласно информации на 11.55 (мск) движение поездов было восстановлено в полной мере, пишет «Вечерняя Москва».