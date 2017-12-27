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Москвичи смогут увидеть новогоднюю суперлуну
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    Москвичи смогут увидеть новогоднюю суперлуну

    12:30  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:32  27 Декабря 2017
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    Москвичи смогут увидеть новогоднюю суперлуну

    Москва, 27 декабря. В ночь с 1 на 2 января жители российской столицы смогут увидеть редкое астрономическое явление — яркую и большую Луну, сообщает пресс-служба Московского планетария.

    «Красивая картина ожидает наблюдателей в ночь на 2 января — в полночь суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, в Близнецах», — говорится в официальном пресс-релизе организации.

    Ожидается, что суперлуние появится на небосводе вечером 1 января и будет радовать москвичей до утра 2 января при условии ясной и безоблачной погоды, передает «Вечерняя Москва».

    Отметим, что суперлунием называют астрономическое явление, когда Луна находится в фазе полнолуния и одновременно проходит точку перигея, таки образом максимально приближаясь к нашей планете. В такое время спутник Земли обычно выглядит гораздо больше и ярче.

    Это второе по счету суперлуние за последние несколько месяцев. Первое произошло 3 декабря 2017 года. Следующее ожидается 31 января 2018 года.

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #суперлуние
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