Москвичи смогут увидеть новогоднюю суперлуну

Москва, 27 декабря. В ночь с 1 на 2 января жители российской столицы смогут увидеть редкое астрономическое явление — яркую и большую Луну, сообщает пресс-служба Московского планетария.

«Красивая картина ожидает наблюдателей в ночь на 2 января — в полночь суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, в Близнецах», — говорится в официальном пресс-релизе организации.

Ожидается, что суперлуние появится на небосводе вечером 1 января и будет радовать москвичей до утра 2 января при условии ясной и безоблачной погоды, передает «Вечерняя Москва».

Отметим, что суперлунием называют астрономическое явление, когда Луна находится в фазе полнолуния и одновременно проходит точку перигея, таки образом максимально приближаясь к нашей планете. В такое время спутник Земли обычно выглядит гораздо больше и ярче.

Это второе по счету суперлуние за последние несколько месяцев. Первое произошло 3 декабря 2017 года. Следующее ожидается 31 января 2018 года.