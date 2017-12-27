Один человек погиб, второй пострадал в ДТП на подмосковной трассе

Москва, 27 декабря. На трассе А-108 Егорьевско-Рязанского направления в Подмосковье столкнулись два автомобиля, в результате инцидента погиб один человек, второй получил травмы, говорится в сообщении регионального Минтранса.

Авария произошла на восьмом километре трассы А-108 около 11.00 утра. Два автомобиля врезались, что стало причиной гибели одного человека. Второй был госпитализирован с травмами. Более подробной информации на данный момент нет. Подмосковный Минтранс призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах из-за ухудшившихся погодных условий и соблюдать ПДД, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».