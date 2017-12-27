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Один человек погиб, второй пострадал в ДТП на подмосковной трассе
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    Один человек погиб, второй пострадал в ДТП на подмосковной трассе

    12:22  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:22  27 Декабря 2017
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    Один человек погиб, второй пострадал в ДТП на подмосковной трассе

    Москва, 27 декабря. На трассе А-108 Егорьевско-Рязанского направления в Подмосковье столкнулись два автомобиля, в результате инцидента погиб один человек, второй получил травмы, говорится в сообщении регионального Минтранса. 

    Авария произошла на восьмом километре трассы А-108 около 11.00 утра. Два автомобиля врезались, что стало причиной гибели одного человека. Второй был госпитализирован с травмами. Более подробной информации на данный момент нет. Подмосковный Минтранс призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах из-за ухудшившихся погодных условий и соблюдать ПДД, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #дтп
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