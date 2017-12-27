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Стала известна возможная причина стрельбы на фабрике в Москве
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    Стала известна возможная причина стрельбы на фабрике в Москве

    11:27  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:27  27 Декабря 2017
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    Стала известна возможная причина стрельбы на фабрике в Москве

    Москва, 27 декабря. Причиной стрельбы на фабрике в Москве могли стали долги — сейчас фабрика разорена. По данному факту возбудили исполнительное производство.

    К руководителю пришли сотрудники прокуратуры и судебные приставы. Мужчина убежал от них в кабинет, забаррикадировался и начал стрельбу, сообщает источник Федерального агентства новостей.

    В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Стрелка окружили более 20 сотрудников СОБР.

    Ранее сообщалось, что на фабрике, расположенной на юго-западе Москвы, захватили заложников. Информация о пострадавших до сих пор уточняется. Известно, что один человек погиб.

    На месте находится глава московской полиции Олег Баранов.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #стрельба #фабрика
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