Стала известна возможная причина стрельбы на фабрике в Москве

Москва, 27 декабря. Причиной стрельбы на фабрике в Москве могли стали долги — сейчас фабрика разорена. По данному факту возбудили исполнительное производство.

К руководителю пришли сотрудники прокуратуры и судебные приставы. Мужчина убежал от них в кабинет, забаррикадировался и начал стрельбу, сообщает источник Федерального агентства новостей.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Стрелка окружили более 20 сотрудников СОБР.

Ранее сообщалось, что на фабрике, расположенной на юго-западе Москвы, захватили заложников. Информация о пострадавших до сих пор уточняется. Известно, что один человек погиб.

На месте находится глава московской полиции Олег Баранов.