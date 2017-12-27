Устроивший стрельбу на фабрике в Москве удерживает заложников

Москва, 27 декабря. Появились подробности стрельбы, произошедшей на фабрике, расположенной на юго-востоке российской столицы.

По информации источника Федерального агентства новостей, точных данных о пострадавших пока нет. Известно только, что один человек погиб. Его личность не уточняется.

Глава московской полиции Олег Баранов уже прибыл на место захвата заложников, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Напомним, что в среду, 27 декабря, неизвестный мужчина взял в заложники несколько человек и открыл стрельбу.

В данный момент сотрудники полиции находятся на месте происшествия. Район полностью оцеплен.