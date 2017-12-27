Устроивший стрельбу на фабрике в Москве удерживает заложников
Москва, 27 декабря. Появились подробности стрельбы, произошедшей на фабрике, расположенной на юго-востоке российской столицы.
По информации источника Федерального агентства новостей, точных данных о пострадавших пока нет. Известно только, что один человек погиб. Его личность не уточняется.
Глава московской полиции Олег Баранов уже прибыл на место захвата заложников, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Напомним, что в среду, 27 декабря, неизвестный мужчина взял в заложники несколько человек и открыл стрельбу.
В данный момент сотрудники полиции находятся на месте происшествия. Район полностью оцеплен.
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