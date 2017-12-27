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Устроивший стрельбу на фабрике в Москве удерживает заложников
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    Устроивший стрельбу на фабрике в Москве удерживает заложников

    11:13  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:13  27 Декабря 2017
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    Устроивший стрельбу на фабрике в Москве удерживает заложников

    Москва, 27 декабря. Появились подробности стрельбы, произошедшей на фабрике, расположенной на юго-востоке российской столицы.

    По информации источника Федерального агентства новостей, точных данных о пострадавших пока нет. Известно только, что один человек погиб. Его личность не уточняется.

    Глава московской полиции Олег Баранов уже прибыл на место захвата заложников, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

    Напомним, что в среду, 27 декабря, неизвестный мужчина взял в заложники несколько человек и открыл стрельбу.

    В данный момент сотрудники полиции находятся на месте происшествия. Район полностью оцеплен.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #стрельба #фабрика
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