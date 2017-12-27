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Двое мигрантов избили и ограбили иностранца в Подмосковье
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    Двое мигрантов избили и ограбили иностранца в Подмосковье

    11:08  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:08  27 Декабря 2017
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    Двое мигрантов избили и ограбили иностранца в Подмосковье

    Москва, 27 декабря. Двое злоумышленников из ближнего зарубежья избили и ограбили иностранного гражданина возле магазина в подмосковной Истре. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного главка министерства внутренних дел.

    Согласно данным ведомства, инцидент случился прямо у входа в продуктовый магазин в населенном пункте Лобаново в Московской области.

    Двое мигрантов избили и ограбили иностранца в Подмосковье

    Известно, что общая сумма ущерба составила 13 тыс. рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    «По подозрению в совершении данного преступления задержаны уроженцы одной из республик ближнего зарубежья», — отметили в ведомстве, добавив, что злоумышленникам 20 и 25 лет.

    В настоящее время сотрудники полиции возбудили дело в отношении задержанных.

    Автор: Дана Балан
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    #подмосковье #истра #иностранец
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