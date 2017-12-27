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Неизвестный открыл стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» в Москве
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    Неизвестный открыл стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» в Москве

    10:24  27 Декабря 2017  /обновлено: 10:24  27 Декабря 2017
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    Неизвестный открыл стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» в Москве

    Москва, 27 декабря. Стрельба произошла на территории фабрики «Меньшевик», расположенной на Иловайской улице в Москве. 

    По информации Федерального агентства новостей, в правоохранительных органах подтвердили факт стрельбы, однако подробности не сообщаются. Данных о пострадавших в настоящее время нет. 

    На место выехали экстренные службы.

    Неизвестный открыл стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» в Москве

    Согласно данным других изданий, стрельбу из ружья по сотрудникам предприятия открыл якобы руководитель фабрики. Однако данную информацию в экстренных службах пока не подтвердили.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #москва #ружье #полиция #фабрика #меньшевик
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