Неизвестный открыл стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» в Москве

Москва, 27 декабря. Стрельба произошла на территории фабрики «Меньшевик», расположенной на Иловайской улице в Москве.

По информации Федерального агентства новостей, в правоохранительных органах подтвердили факт стрельбы, однако подробности не сообщаются. Данных о пострадавших в настоящее время нет.

На место выехали экстренные службы.

Согласно данным других изданий, стрельбу из ружья по сотрудникам предприятия открыл якобы руководитель фабрики. Однако данную информацию в экстренных службах пока не подтвердили.