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Серийная воровка похитила полмиллиона рублей у жителей Подмосковья
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    Серийная воровка похитила полмиллиона рублей у жителей Подмосковья

    10:06  27 Декабря 2017  /обновлено: 10:06  27 Декабря 2017
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    Серийная воровка похитила полмиллиона рублей у жителей Подмосковья

    Москва, 27 декабря. Жительница Саратовской области, которая в результате серии краж похитила более полумиллиона рублей, задержана в Подмосковье.

    Как стало известно, подозреваемая тайно похитила 450 тысяч рублей в момент, находясь в квартире своего знакомого по улице Энтузиастов. Женщина также оказалась причастна к совершению еще одной кражи на территории Волоколамского района. Злоумышленница нанесла ущерб на 500 тысяч рублей.

    Подозреваемая была задержана оперативниками по месту пребывания. Правоохранители обыскали ее квартиру, в которой была обнаружена часть ранее похищенных денег. В настоящее время женщина находится под стражей, против нее возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». 

    Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении молодого жителя Оренбурга, который похитил у пенсионерки 246 тысяч рублей под видом сотрудника почтового отделения.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #подмосковье #гребеж
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