Серийная воровка похитила полмиллиона рублей у жителей Подмосковья

Москва, 27 декабря. Жительница Саратовской области, которая в результате серии краж похитила более полумиллиона рублей, задержана в Подмосковье.

Как стало известно, подозреваемая тайно похитила 450 тысяч рублей в момент, находясь в квартире своего знакомого по улице Энтузиастов. Женщина также оказалась причастна к совершению еще одной кражи на территории Волоколамского района. Злоумышленница нанесла ущерб на 500 тысяч рублей.

Подозреваемая была задержана оперативниками по месту пребывания. Правоохранители обыскали ее квартиру, в которой была обнаружена часть ранее похищенных денег. В настоящее время женщина находится под стражей, против нее возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении молодого жителя Оренбурга, который похитил у пенсионерки 246 тысяч рублей под видом сотрудника почтового отделения.