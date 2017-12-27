Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе с пиломатериалами в Подмосковье

Москва, 27 декабря. Пожар, который произошел в промышленной зоне в подмосковном Домодедово, потушен. Об этом сообщается на сайте главка министерства чрезвычайных ситуаций России по региону.

По данным ведомства, пожар возник в здании дерево-перерабатывающего предприятия, пишет РИАМО.

Затем огонь перекинулся на расположенный рядом ангар с пиломатериалами и станками для обработки.

Всего же площадь пожара составила порядка 1,5 тыс. квадратных метров, передает телеканал «360».

На место прибыли сотрудники пожарных служб и ликвидировали возгорание. В настоящее время угрозы распространения горения нет.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются. На данный момент причины и детали происшествия выясняются.