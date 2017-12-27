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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе с пиломатериалами в Подмосковье
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    Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе с пиломатериалами в Подмосковье

    9:15  27 Декабря 2017  /обновлено: 9:15  27 Декабря 2017
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    Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе с пиломатериалами в Подмосковье

    Москва, 27 декабря. Пожар, который произошел в промышленной зоне в подмосковном Домодедово, потушен. Об этом сообщается на сайте главка министерства чрезвычайных ситуаций России по региону.

    По данным ведомства, пожар возник в здании дерево-перерабатывающего предприятия, пишет РИАМО.

    Затем огонь перекинулся на расположенный рядом ангар с пиломатериалами и станками для обработки.

    Всего же площадь пожара составила порядка 1,5 тыс. квадратных метров, передает телеканал «360».

    Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе с пиломатериалами в Подмосковье

    На место прибыли сотрудники пожарных служб и ликвидировали возгорание. В настоящее время угрозы распространения горения нет.

    Данные о разрушениях и пострадавших уточняются. На данный момент причины и детали происшествия выясняются.

    Автор: Дана Балан
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    #пожар #москва #мчс #подмосковье #домодедово
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