Суд арестовал гендиректора «Воентелекома» по делу о мошенничестве

Москва, 26 декабря. Хамовнический районный суд столицы принял решение арестовать генерального директора компании «Воентелеком» Александра Давыдова, которой подозревается в хищении около 500 миллионов рублей.

Давыдов будет находиться под стражей до 24 февраля 2018 года.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено еще в 2013 году. По версии следствия, при заключении контрактов с министерством обороны Российской Федерации на поставки оборудования топ-менеджеры компании в несколько раз завышали стоимость продукции. Ущерб от их деятельности оценивается приблизительно в 500 миллионов рублей.

В рамках расследования также были задержаны еще три человека. Однако сам Александр Давыдов отказался признать вину.