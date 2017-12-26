Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Hyundai опубликовала новогодний тизер хэтчбека Veloster
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Воентелекома» по делу о мошенничестве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Суд арестовал гендиректора «Воентелекома» по делу о мошенничестве

    19:40  26 Декабря 2017  /обновлено: 19:40  26 Декабря 2017
    203

    Суд арестовал гендиректора «Воентелекома» по делу о мошенничестве

    Москва, 26 декабря. Хамовнический районный суд столицы принял решение арестовать генерального директора компании «Воентелеком» Александра Давыдова, которой подозревается в хищении около 500 миллионов рублей.

    Давыдов будет находиться под стражей до 24 февраля 2018 года.

    Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено еще в 2013 году. По версии следствия, при заключении контрактов с министерством обороны Российской Федерации на поставки оборудования топ-менеджеры компании в несколько раз завышали стоимость продукции. Ущерб от их деятельности оценивается приблизительно в 500 миллионов рублей.

    В рамках расследования также были задержаны еще три человека. Однако сам Александр Давыдов отказался признать вину.

    «Дело было возбуждено по моему собственному заявлению, поэтому вины здесь своей я не нахожу», — объяснил он.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #воентелеком
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        21:21   26 Декабря 2017
        119
        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        18:22   26 Декабря 2017
        781
        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        16:41   26 Декабря 2017
        286
        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        15:44   26 Декабря 2017
        196