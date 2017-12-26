Житель Сергиева Посада устроил погоню за таксистом-лихачом



Москва, 26 декабря. Житель Сергиева Посада устроил погоню за таксистом-нарушителем. По словам Дмитрия Б., лихач мчал по улице, нарушая ПДД и создавая угрозу для других участников движения и пешеходов.

В комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Дмитрий поведал детали погони. По его словам, таксист управлял Renault Logan и сначала нарушил ПДД на светофоре, «вырвавшись наперерез, словно из ниоткуда».

«Я и водитель пассажирского автобуса, который рядом стоял, чудом среагировали», — подчеркнул он.После этого Дмитрий изменил свой маршрут и начал преследовать лихача.

«Пока я за ним мчался, водитель такси успел еще раз нарушить ПДД, повернув на встречную», – добавил мужчина.

Как уточняет издание, таксиста-нарушителя он догнал, однако подробностями состоявшегося с ним разговора предпочел не делиться.