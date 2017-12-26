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Россия
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Житель Сергиева Посада устроил погоню за таксистом-лихачом
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    Житель Сергиева Посада устроил погоню за таксистом-лихачом

    17:05  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:14  26 Декабря 2017
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    Житель Сергиева Посада устроил погоню за таксистом-лихачом
    Москва, 26 декабря. Житель Сергиева Посада устроил погоню за таксистом-нарушителем. По словам Дмитрия Б., лихач мчал по улице, нарушая ПДД и создавая угрозу для других участников движения и пешеходов.

    В комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Дмитрий поведал детали погони. По его словам, таксист управлял Renault Logan и сначала нарушил ПДД на светофоре, «вырвавшись наперерез, словно из ниоткуда».

    «Я и водитель пассажирского автобуса, который рядом стоял, чудом среагировали», — подчеркнул он.После этого Дмитрий изменил свой маршрут и начал преследовать лихача.

    «Пока я за ним мчался, водитель такси успел еще раз нарушить ПДД, повернув на встречную», – добавил мужчина.

    Как уточняет издание, таксиста-нарушителя он догнал, однако подробностями состоявшегося с ним разговора предпочел не делиться.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #подмосковье #таксист #лихач
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