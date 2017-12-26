Жительница Подмосковья помогла полиции задержать серийного вора

Москва, 26 декабря. Дочь сотрудника полиции в Подмосковье помогла задержать мужчины, который находился в розыске за совершение серии краж.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», инцидент произошел в городе Электросталь 15 декабря, однако известно о нем стало только сейчас.

По словам Алены Т., она находилась за рулем, когда увидела, как полицейские гнались за мужчиной.

«Они выбежали на дорогу, и мужчина успел перед моей машиной пробежать, а полицейскому пришлось пропустить меня», — рассказала она.

Предположив, что второй оперативник не успеет догнать злоумышленника, девушка резко его обогнала и затормозила прямо перед ним.



«Он был в шоке, но он не успел опомниться, как подбежал полицейский и подъехала дежурная машина, – добавила Алена, отметив, что ее отец очень гордится ее поступком.