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Жительница Подмосковья помогла полиции задержать серийного вора
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    Жительница Подмосковья помогла полиции задержать серийного вора

    16:51  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:00  26 Декабря 2017
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    Жительница Подмосковья помогла полиции задержать серийного вора

    Москва, 26 декабря. Дочь сотрудника полиции в Подмосковье помогла задержать мужчины, который находился в розыске за совершение серии краж.

    Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», инцидент произошел в городе Электросталь 15 декабря, однако известно о нем стало только сейчас.

    По словам Алены Т., она находилась за рулем, когда увидела, как полицейские гнались за мужчиной.

    «Они выбежали на дорогу, и мужчина успел перед моей машиной пробежать, а полицейскому пришлось пропустить меня», — рассказала она.

    Предположив, что второй оперативник не успеет догнать злоумышленника, девушка резко его обогнала и затормозила прямо перед ним.
     
    «Он был в шоке, но он не успел опомниться, как подбежал полицейский и подъехала дежурная машина, – добавила Алена, отметив, что ее отец очень гордится ее поступком.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #московскаяобласть #электросталь #преступления
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