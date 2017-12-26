Фигуры сказочных героев появятся на Тверской улице в Москве

Москва, 26 декабря. На Тверской улице в Москве появятся фигуры сказочных персонажей, сообщается на официальном сайте мэра Сергея Собянина.

Зеркальные фигуры единорога, медведя и волка можно будет увидеть на площадке «Обыкновенное чудо» между домами 31 и 27, расположенными на Тверской улице, передает «Вечерняя Москва».

Кроме того, на Тверской появится трон и инсталляция «Крысы против Щелкунчика». По соседству будут стоять сундук с сокровищами и деревянная ладья — эта площадка посвящена народному гусляру Садко.

Недалеко от Садко расположено пристанище Снежной королевы. Замок злой колдуньи выполнен из восьмиметровых кубов.