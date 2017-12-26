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Фигуры сказочных героев появятся на Тверской улице в Москве
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    Фигуры сказочных героев появятся на Тверской улице в Москве

    12:58  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:59  26 Декабря 2017
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    Фигуры сказочных героев появятся на Тверской улице в Москве

    Москва, 26 декабря. На Тверской улице в Москве появятся фигуры сказочных персонажей, сообщается на официальном сайте мэра Сергея Собянина.

    Зеркальные фигуры единорога, медведя и волка можно будет увидеть на площадке «Обыкновенное чудо» между домами 31 и 27, расположенными на Тверской улице, передает «Вечерняя Москва».

    Кроме того, на Тверской появится трон и инсталляция «Крысы против Щелкунчика». По соседству будут стоять сундук с сокровищами и деревянная ладья — эта площадка посвящена народному гусляру Садко.

    Недалеко от Садко расположено пристанище Снежной королевы. Замок злой колдуньи выполнен из восьмиметровых кубов.

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #тверская #новый год
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