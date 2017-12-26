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Грузовик снес столб и сорвал провода в Подмосковье
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    Грузовик снес столб и сорвал провода в Подмосковье

    13:10  26 Декабря 2017  /обновлено: 13:10  26 Декабря 2017
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    Грузовик снес столб и сорвал провода в Подмосковье

    Москва, 26 декабря. Грузовик в Дмитровском районе Подмосковья врезался в столб и сорвал провода, сообщили очевидцы.

    Инцидент произошел в поселке Новосиньково. Водитель большегруза не справился с управлением. Автомобиль влетел в столб и сорвал проходящие через него провода.

    В результате аварии в Дмитровском районе Подмосковья в двух метрах от трассы повисли опасные электрические провода.

    «Сотрудники ГИБДД пропускают только легковые автомобили, а фуры проехать не могут, объезжают через дома, — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на свои источники. — В обоих направлениях сильная пробка около пяти километров».

    Грузовик снес столб и сорвал провода в Подмосковье

    На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Пострадавших нет.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #подмосковье #гибдд #грузовик
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