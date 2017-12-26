Грузовик снес столб и сорвал провода в Подмосковье

Москва, 26 декабря. Грузовик в Дмитровском районе Подмосковья врезался в столб и сорвал провода, сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в поселке Новосиньково. Водитель большегруза не справился с управлением. Автомобиль влетел в столб и сорвал проходящие через него провода.

В результате аварии в Дмитровском районе Подмосковья в двух метрах от трассы повисли опасные электрические провода.

«Сотрудники ГИБДД пропускают только легковые автомобили, а фуры проехать не могут, объезжают через дома, — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на свои источники. — В обоих направлениях сильная пробка около пяти километров».

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Пострадавших нет.