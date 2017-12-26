Власти Москвы отменили парад Снегурочек из-за ДТП с автобусом

Москва, 26 декабря. Парад Снегурочек и другие уличные представления в Москве перенесли на 28 декабря из-за крупной аварии у станции метро «Славянский бульвар», в которой погибли люди.

Власти Москвы отменили развлекательные мероприятия, приуроченные к Новому году в связи с ДТП, произошедшим 25 декабря. Уличные представления, в том числе «Путешествие в Рождество» и балет «Золушка» состоятся 28 декабря. Торговые точки и рестораны продолжат работу без изменений, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что пассажирский автобус въехал в подземный переход, в результате инцидента погибли четыре человека, ранения получили 11. Сам водитель, который управлял транспортным средством, также госпитализирован, отмечает РИАМО.