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Общество
Власти Москвы отменили парад Снегурочек из-за ДТП с автобусом
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    Власти Москвы отменили парад Снегурочек из-за ДТП с автобусом

    12:47  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:48  26 Декабря 2017
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    Власти Москвы отменили парад Снегурочек из-за ДТП с автобусом

    Москва, 26 декабря. Парад Снегурочек и другие уличные представления в Москве перенесли на 28 декабря из-за крупной аварии у станции метро «Славянский бульвар», в которой погибли люди. 

    Власти Москвы отменили развлекательные мероприятия, приуроченные к Новому году в связи с ДТП, произошедшим 25 декабря. Уличные представления, в том числе «Путешествие в Рождество» и балет «Золушка» состоятся 28 декабря. Торговые точки и рестораны продолжат работу без изменений, пишет «Вечерняя Москва»

    Напомним, что пассажирский автобус въехал в подземный переход, в результате инцидента погибли четыре человека, ранения получили 11. Сам водитель, который управлял транспортным средством, также госпитализирован, отмечает РИАМО.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #дтп #автобус #новый год
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