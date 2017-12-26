Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Один из создателей Рунета Бардин умер в Москве
Происшествия
Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

    12:19  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:19  26 Декабря 2017
    385

    Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

    Москва, 26 декабря. Двое пострадавших при наезде автобуса в центре Москвы на пешеходов подземного перехода остаются в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе мэра столицы.

    Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших в жуткой аварии, которая произошла накануне у станции метро «Славянский бульвар».

    «Девять человек, пострадавших в результате аварии с участием автобуса на Кутузовском проспекте, остаются в городских больницах», — констатировали в департаменте здравоохранения столицы.

    Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Состояние шести человек характеризуется как средней степени тяжести. Состояние еще одного человека врачи оценивают как удовлетворительное.

    Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

    Ранее стало известно, что водитель въехавшего в подземный переход на западе Москвы автобуса госпитализирован в медицинское учреждение. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #автобус #пострадавшие #наезд #пешеходы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть