Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Москва, 26 декабря. Двое пострадавших при наезде автобуса в центре Москвы на пешеходов подземного перехода остаются в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе мэра столицы.

Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших в жуткой аварии, которая произошла накануне у станции метро «Славянский бульвар».

«Девять человек, пострадавших в результате аварии с участием автобуса на Кутузовском проспекте, остаются в городских больницах», — констатировали в департаменте здравоохранения столицы.

Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Состояние шести человек характеризуется как средней степени тяжести. Состояние еще одного человека врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее стало известно, что водитель въехавшего в подземный переход на западе Москвы автобуса госпитализирован в медицинское учреждение.