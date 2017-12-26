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Житель Подмосковья украл сосну ради своей девушки
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    Житель Подмосковья украл сосну ради своей девушки

    11:44  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:44  26 Декабря 2017
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    Житель Подмосковья украл сосну ради своей девушки

    Москва, 26 декабря. Житель подмосковной Истры выкопал чужую сосну, чтобы порадовать возлюбленную к Новому году, сообщает пресс-служба регионального МВД.

    Как стало известно, во время прогулки с подругой молодой человек заметил, что ей очень понравилась сосна, растущая возле дома. Этой же ночью мужчина выкопал дерево и посадил его под окнами возлюбленной.

    Выяснилось, что дерево посадила местная жительница в память о погибшем супруге. Спасти сосну не удалось, поскольку во время пересадки была серьезно повреждена корневая система, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

     

    Автор: Дима Оленин
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    #новый год #истра #сосна
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