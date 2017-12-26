Снег, гололед и сильный ветер: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Москва, 26 декабря. В ближайшие часы в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег и усиление ветра до 17 метров в секунду. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС России по Московской области, на дорогах возможно образование гололеда. В связи с этим из-за непогоды автомобилистов призывают отказаться от поездок по городу на личном автомобиле и пересесть на общественный транспорт.

По данным МЧС, в Москве во вторник ожидается ухудшение погоды. По прогнозу, до 18.00 в столице будет идти снег, возможно налипание мокрого снега, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, гололедица на дорогах. Кроме того, специалисты предупреждают, что возможно нарушение энергоснабжения, передает информационное агентство РИАМО.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Москве в ночь с 31-го декабря на первое января будет значительно теплее нормы.