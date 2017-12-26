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Снег, гололед и сильный ветер: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве
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    Снег, гололед и сильный ветер: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

    11:45  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:46  26 Декабря 2017
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    Снег, гололед и сильный ветер: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

    Москва, 26 декабря. В ближайшие часы в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег и усиление ветра до 17 метров в секунду. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС России по Московской области, на дорогах возможно образование гололеда. В связи с этим из-за непогоды автомобилистов призывают отказаться от поездок по городу на личном автомобиле и пересесть на общественный транспорт.

    По данным МЧС, в Москве во вторник ожидается ухудшение погоды. По прогнозу, до 18.00 в столице будет идти снег, возможно налипание мокрого снега, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, гололедица на дорогах. Кроме того, специалисты предупреждают, что возможно нарушение энергоснабжения, передает информационное агентство РИАМО.

    Напомним, ранее сообщалось, что погода в Москве в ночь с 31-го декабря на первое января будет значительно теплее нормы.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #москва #снег #непогода
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