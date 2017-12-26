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Россия
Москвичи пережили самую морозную ночь с начала зимы
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    Москвичи пережили самую морозную ночь с начала зимы

    10:26  26 Декабря 2017  /обновлено: 10:27  26 Декабря 2017
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    Москвичи пережили самую морозную ночь с начала зимы

    Москва, 26 декабря. Минувшей ночью в столице температура воздуха опустилась до минус 7,4 градуса.

    Сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал РИАМО, что в Подмосковье ночью столбик термометра показывал минус 10,8 градуса. Также он добавил, что за прошедшие сутки в столичном регионе выпало до 3 мм осадков.

    Как рассказали «Дни.ру» в Гидрометцентре, до этого температурный минимум был зафиксирован 8 декабря. Тогда воздух в городе остыл до -5,1.

    Накануне синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #погода #москва
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