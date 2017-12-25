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Очевидцы рассказали о ДТП с автобусом, влетевшим в подземный переход в Москве
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    Очевидцы рассказали о ДТП с автобусом, влетевшим в подземный переход в Москве

    21:49  25 Декабря 2017  /обновлено: 21:49  25 Декабря 2017
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    Очевидцы рассказали о ДТП с автобусом, влетевшим в подземный переход в Москве

    Москва, 25 декабря. Двое граждан Белоруссии, которые стали очевидцами страшного дорожно-транспортного происшествия в районе Славянского бульвара в Москве, рассказали журналистам о подробностях инцидента.

    Один из них успел в самый последний момент отпрянуть.

    «И какую-то женщину в сторону оттянул. Потом была неразбериха... Мы сначала растерялись, а потом бросились помогать», — цитирует его слова издание «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

    По словам очевидца, больше всего его раздражали люди, которые начали снимать на телефоны происходящее.

    Второй мужчина смог вынести из подземного перехода нескольких пострадавших. Одной из них была 13-летняя девочка.

    «Вся в крови. Вероятно, что-то сломано. Она про ногу говорила», — объяснил он.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в результате ДТП в районе станции метро «Славянский бульвар» погибли четыре человека.

    Автор: Алексей Громов
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