Очевидцы рассказали о ДТП с автобусом, влетевшим в подземный переход в Москве

Москва, 25 декабря. Двое граждан Белоруссии, которые стали очевидцами страшного дорожно-транспортного происшествия в районе Славянского бульвара в Москве, рассказали журналистам о подробностях инцидента.

Один из них успел в самый последний момент отпрянуть.

«И какую-то женщину в сторону оттянул. Потом была неразбериха... Мы сначала растерялись, а потом бросились помогать», — цитирует его слова издание «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

По словам очевидца, больше всего его раздражали люди, которые начали снимать на телефоны происходящее.

Второй мужчина смог вынести из подземного перехода нескольких пострадавших. Одной из них была 13-летняя девочка.

«Вся в крови. Вероятно, что-то сломано. Она про ногу говорила», — объяснил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что в результате ДТП в районе станции метро «Славянский бульвар» погибли четыре человека.