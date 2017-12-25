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Пассажир автобуса рассказал о поведении водителя, въехавшего в толпу в Москве
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    Пассажир автобуса рассказал о поведении водителя, въехавшего в толпу в Москве

    21:49  25 Декабря 2017  /обновлено: 21:51  25 Декабря 2017
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    Пассажир автобуса рассказал о поведении водителя, въехавшего в толпу в Москве

    Москва, 25 декабря. Пассажир автобуса рассказал о поведении водителя, который въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве.

    Он и его знакомый разговаривали с водителем «сколковского экспресса», так как у них возникли сложности с оплатой проезда. По словам мужчины, шофер показался им адекватным, но «хмурым и неприветливым».

    «Потом мы пошли в конец автобуса, сели. И через минуты две вдруг внезапно заработал мотор, автобус помчался на тротуар и врезался в переходе», — пояснил Владимир.

    Пассажир рассказал, что автобус стоял и поехал неожиданно, сообщает РИА Новости.

    Напомним, днем 25 декабря автобус въехал в подземный переход станции метро «Славянский бульвар» и насмерть сбил четырех человек. Еще 11 пострадали, 9 из них были госпитализированы. Следствие рассматривает в качестве предварительной версии случившегося отказ тормозов транспортного средства.

    Пассажир автобуса рассказал о поведении водителя, въехавшего в толпу в Москве

    Автор: Катерина Михайлиди
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