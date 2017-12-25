Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Вдовы баскетболистов подали в суд на создателей фильма «Движение вверх»
Общество
Москва встала в девятибалльных пробках
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Москва встала в девятибалльных пробках

    19:00  25 Декабря 2017  /обновлено: 19:02  25 Декабря 2017
    61

    Москва встала в девятибалльных пробках

    Москва, 25 декабря. На дорогах Москвы вечером 25 декабря скопились большие пробки. Сервис «Яндекс. Пробки» в настоящее время оценивает заторы в девять баллов по десятибалльной шкале. 

    Отмечается, что уже к 17.00 Бульварное, Садовое и Третье транспортное кольца столицы «замкнулись» в сплошных автомобильных заторах.

    Усугубил и без того напряженную транспортную ситуацию в столице наезд автобуса на пешеходов в районе станции метро «Славянский бульвар».

    В центре организации дорожного движения Москвы в связи с происшествием обратились к автомобилистам с просьбой искать альтернативные маршруты движения. Тем не менее пробка на Кутузовском проспекте Москвы достигла длины в три километра уже к 17.00.      

    Напомним, в результате наезда рейсового автобуса на пешеходов у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы погибли четыре человека.  

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #дтп #автобус #пробки #кутузовский проспект
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть