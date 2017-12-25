Москва встала в девятибалльных пробках

Москва, 25 декабря. На дорогах Москвы вечером 25 декабря скопились большие пробки. Сервис «Яндекс. Пробки» в настоящее время оценивает заторы в девять баллов по десятибалльной шкале.

Отмечается, что уже к 17.00 Бульварное, Садовое и Третье транспортное кольца столицы «замкнулись» в сплошных автомобильных заторах.

Усугубил и без того напряженную транспортную ситуацию в столице наезд автобуса на пешеходов в районе станции метро «Славянский бульвар».

В центре организации дорожного движения Москвы в связи с происшествием обратились к автомобилистам с просьбой искать альтернативные маршруты движения. Тем не менее пробка на Кутузовском проспекте Москвы достигла длины в три километра уже к 17.00.

Напомним, в результате наезда рейсового автобуса на пешеходов у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы погибли четыре человека.