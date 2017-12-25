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Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве
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    Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве

    17:25  25 Декабря 2017  /обновлено: 17:25  25 Декабря 2017
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    Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве

    Москва, 25 декабря. Пешеходы, пострадавшие в результате ДТП с автобусом возле московской станции метро «Славянский базар», получат компенсацию в размере до 500 тыс. рублей по страховке ОСАГО. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия «Мострансавто».

    «Пострадавшим пешеходам компенсации выплатит страховая компания по ОСАГО: за вред жизни и здоровью в пределах 500 тысяч рублей на каждого потерпевшего, за повреждение имущества каждому потерпевшему предусмотрена выплата в пределах 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

    Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве

    Представители «Мострансавто» отметили, что пассажиры автобуса также были застрахованы в ГК «Согаз». Ранее сообщалось о том, что пассажирский автобус вылетел с дороги и въехал в подземный переход. В результате аварии погибли четыре человека, свыше десяти получили ранения. СК РФ возбудил уголовное дело.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #москва #дтп #автобус
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