Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве

Москва, 25 декабря. Пешеходы, пострадавшие в результате ДТП с автобусом возле московской станции метро «Славянский базар», получат компенсацию в размере до 500 тыс. рублей по страховке ОСАГО. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия «Мострансавто».

«Пострадавшим пешеходам компенсации выплатит страховая компания по ОСАГО: за вред жизни и здоровью в пределах 500 тысяч рублей на каждого потерпевшего, за повреждение имущества каждому потерпевшему предусмотрена выплата в пределах 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Представители «Мострансавто» отметили, что пассажиры автобуса также были застрахованы в ГК «Согаз». Ранее сообщалось о том, что пассажирский автобус вылетел с дороги и въехал в подземный переход. В результате аварии погибли четыре человека, свыше десяти получили ранения. СК РФ возбудил уголовное дело.