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«Даже не представляю, как он туда въехал»: очевидец рассказал о трагедии с автобусом в Москве
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    «Даже не представляю, как он туда въехал»: очевидец рассказал о трагедии с автобусом в Москве

    17:00  25 Декабря 2017  /обновлено: 17:00  25 Декабря 2017
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    «Даже не представляю, как он туда въехал»: очевидец рассказал о трагедии с автобусом в Москве

    Москва, 25 декабря. Житель Москвы Артем Тараненко, ставший свидетелем аварии с автобусом, который вылетел с дороги и въехал в подземный переход, заявил, что не понимает, как машина могла выйти на подобную траекторию движения.

    «Даже не представляю, как он мог съехать с дороги и въехать в переход», — признался он в эфире телеканала «Россия 24».

    «Даже не представляю, как он туда въехал»: очевидец рассказал о трагедии с автобусом в Москве

    По словам очевидца, в настоящее время на месте происшествия развернут штаб спасателей. Сам подземный переход оцеплен полицией, которая не подпускает прохожих близко.

    Напомним, что в понедельник пассажирский автобус на полном ходу влетел в подземный переход в районе станции «Славянский базар». В результате трагедии погибли четыре человека, свыше десяти получили ранения. Мэр Москвы Сергей Собянин уже прибыл на место ДТП. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #москва #дтп #автобус
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