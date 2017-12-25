«Даже не представляю, как он туда въехал»: очевидец рассказал о трагедии с автобусом в Москве

Москва, 25 декабря. Житель Москвы Артем Тараненко, ставший свидетелем аварии с автобусом, который вылетел с дороги и въехал в подземный переход, заявил, что не понимает, как машина могла выйти на подобную траекторию движения.

«Даже не представляю, как он мог съехать с дороги и въехать в переход», — признался он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам очевидца, в настоящее время на месте происшествия развернут штаб спасателей. Сам подземный переход оцеплен полицией, которая не подпускает прохожих близко.

Напомним, что в понедельник пассажирский автобус на полном ходу влетел в подземный переход в районе станции «Славянский базар». В результате трагедии погибли четыре человека, свыше десяти получили ранения. Мэр Москвы Сергей Собянин уже прибыл на место ДТП. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.