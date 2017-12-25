Богородский путепровод открылся в Москве после реконструкции

Москва, 25 декабря. Богородский мост-путепровод, соединявший московские районы «Богородское» и «Метрогородок», в понедельник был открыт после реконструкции. Об этом сообщает комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина, путепроводы через железную дорогу Московского центрального кольца строились на протяжении трех лет. Богородский стал последним путепроводом, который значился в планах мэрии по данной программе, передает «РИАМО».

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, подчеркнул важность данного события для жителей российской столицы. В ноябре жительница Москвы обратилась к Собянину с просьбой ускорить работу по реконструкции, которая началась летом 2015 года. После этого градоначальник дал соответствующее распоряжение, отмечает «АиФ».

«Сегодня открылся после реконструкции Богородский путепровод через МЦК. Он небольшой, но очень важный для жителей Метрогородка. Недавно на приеме граждан меня просили ускорить его реконструкцию», — пишет Собянин в Twitter.