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Рассерженные жители Подмосковья закидали мусором такси
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    Рассерженные жители Подмосковья закидали мусором такси

    15:13  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:13  25 Декабря 2017
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    Рассерженные жители Подмосковья закидали мусором такси

    Москва, 25 декабря. В Московской области рассерженные жители Одинцово закидали мешками с отходами автомобиль такси, из-за которого люди не могли добраться до мусорных контейнеров. Об этом рассказали очевидцы событий.

    Инцидент произошел в микрорайоне Трехгорка (на улице Чистяковой). Согласно предварительным данным, местные жители не стали связываться с ГИБДД. Вместо этого они бросали прямо на капот такси пакеты с мусором.

    «Таксист нагло перекрыл подход к контейнерам. Видимо, еще с вечера оставил машину, потому что утром во дворе были свободные места», — цитирует слова очевидца интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, ранее стало известно о том, что власти Московской области разрабатывают дорожную карту по плану внедрения современных технологий утилизации отходов. Местных жителей хотят постепенно приучать к раздельному сбору мусора.

    Автор: Алексей Громов
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    #подмосковье #мусор
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