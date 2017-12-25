Рассерженные жители Подмосковья закидали мусором такси

Москва, 25 декабря. В Московской области рассерженные жители Одинцово закидали мешками с отходами автомобиль такси, из-за которого люди не могли добраться до мусорных контейнеров. Об этом рассказали очевидцы событий.

Инцидент произошел в микрорайоне Трехгорка (на улице Чистяковой). Согласно предварительным данным, местные жители не стали связываться с ГИБДД. Вместо этого они бросали прямо на капот такси пакеты с мусором.

«Таксист нагло перекрыл подход к контейнерам. Видимо, еще с вечера оставил машину, потому что утром во дворе были свободные места», — цитирует слова очевидца интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Московской области разрабатывают дорожную карту по плану внедрения современных технологий утилизации отходов. Местных жителей хотят постепенно приучать к раздельному сбору мусора.