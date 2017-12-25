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Прокуратура проводит проверку из-за выпавшей из самолета стюардессы «ЮТэйр»
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    Прокуратура проводит проверку из-за выпавшей из самолета стюардессы «ЮТэйр»

    14:47  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:48  25 Декабря 2017
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    Прокуратура проводит проверку из-за выпавшей из самолета стюардессы «ЮТэйр»

    Москва, 25 декабря. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с инцидентом, в результате которого в аэропорту «Внуково» пострадала стюардесса. Об этом рассказали в понедельник представители Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

    Как сообщало издание «Свободная пресса», 23 декабря бортпроводница авиакомпании «ЮТэйр» выпала из самолета (во время предполетной подготовки). Пострадавшая была госпитализирована.

    «Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, информация о данной ситуации направлена надзирающему прокурору Сургутской транспортной прокуратуры», — указано в заявлении ведомства.

    Напомним, в середине ноября стало известно о том, что самолет компании «ЮТэйр» совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия бортпроводника.

    Автор: Алексей Громов
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    #ютэйр #стюардесса
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