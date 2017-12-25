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Француз с телегой дошел пешком до Подмосковья
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    Француз с телегой дошел пешком до Подмосковья

    14:56  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:57  25 Декабря 2017
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    Француз с телегой дошел пешком до Подмосковья

    Москва, 25 декабря. Французский путешественник, идущий пешком в Москву, впрягшись в телегу с вещами, был замечен в подмосковном Серпухове. 

    «На дороге у деревни Дракино его остановил наряд ГИБДД, — рассказала в группе в социальной сети «ВКонтакте» «ПОДСЛУШАНО | Серпухов без цензуры!» Ксения Антонова. — Как оказалось, предлагали помощь».

    По словам самого молодого человека, таким образом он путешествует уже 2,5 года. За это время он прошел через Италию и Грецию, а этой осенью добрался до России со стороны Брянской области. В своей телеге он везет все необходимые вещи. Путешественник отметил, что как только он прибудет в российскую столицу, то сразу сядет в поезд «Москва — Владивосток». Добравшись до российского портового города, он поедет в Японию, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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