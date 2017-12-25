Названы три лучшие новогодние елки Москвы

Москва, 25 декабря. Руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина назвала тройку лучших новогодних представлений в России. В частности, в топ-3 попали киноелка на Мосфильме, научная елка «Экспериментаниум» и семейные балы в усадьбе Пушкина.

«Мы рады объявить результаты этого рейтинга. Я напомню, что максимальное количество баллов — это 12», — цитирует Тюрину РИАМО.

В этом году эксперты посмотрели более тысячи представлений, однако в исследование в итоге попали только 88. При этом из 88 постановок только 17 заняли призовые места, рассказала Тюрина.

Она также добавила, что оценка новогодних постановок проводится по различным критериям. Так, исследователи обращают внимание на соответствие новогодней тематики и стоимость билета на елку.