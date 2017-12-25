Аномальное тепло продлится в Москве до Нового года — синоптики

Москва, 25 декабря. Резкое потепление сохранится в Москве вплоть до Нового года, сообщают эксперты центра погоды «Фобос».

Ожидается, что уже во вторник температура дойдет до плюсовых значений. Теплая воздушная масса останется над европейской частью России до 31 декабря. Снег, который успел выпасть ранее, полностью растает, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В саму новогоднюю ночь может немного похолодать. Кроме того, пройдет небольшой снегопад.