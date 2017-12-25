Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Полиция задержала водителя автобуса, протаранившего толпу в переходе в Москве
Общество
Аномальное тепло продлится в Москве до Нового года — синоптики
Следующая Новость
Срочная новость
Жертвами ЧП на Славянском бульваре в Москве стали четыре человека
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Аномальное тепло продлится в Москве до Нового года — синоптики

    12:23  25 Декабря 2017  /обновлено: 12:24  25 Декабря 2017
    2192

    Аномальное тепло продлится в Москве до Нового года — синоптики

    Москва, 25 декабря. Резкое потепление сохранится в Москве вплоть до Нового года, сообщают эксперты центра погоды «Фобос».

    Ожидается, что уже во вторник температура дойдет до плюсовых значений. Теплая воздушная масса останется над европейской частью России до 31 декабря. Снег, который успел выпасть ранее, полностью растает, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    В саму новогоднюю ночь может немного похолодать. Кроме того, пройдет небольшой снегопад.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #снегопад #новый год
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть