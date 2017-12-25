«Спартак» может переманить полузащитника Миранчука из «Локомотива»

Москва, 25 декабря. Антон и Алексей Миранчуки, выступающие за столичный «Локомотив», могут оказаться в разных командах в это трансферное окно.

Руководство «Спартака» проявляет активный интерес к Антону. Действующие чемпионы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) готовы значительно повысить игроку заработную плату, пишут «Известия».

По словам источника, в стане красно-белых считают, что Антон Миранчук может стать прекрасным усилением для команды, а покупка 22-летнего футболиста — неплохое вложение, которое со временем принесет свои плоды.

«В случае трансфера полузащитник сможет рассчитывать на постоянную игровую практику в составе красно-белых, что позволит ему быстрее прогрессировать», — рассказал собеседник.

Помимо этого, боссы клуба готовы значительно улучшить финансовые условия договора Антона, речь идет о 1,5 млн евро, сообщил источник.

Напомним, футболист железнодорожников Антон Миранчук является одним из главных открытий нынешнего сезона. В этом сезоне РФПЛ хавбек сыграл в 20 матчах, записав в свой актив один гол и семь голевых передач.