Более 9 тыс. спецмашин расчищают дороги после мощного снегопада в Москве

Москва, 24 декабря. Более девяти тысяч единиц спецтехники устраняют последствия обильного снегопада, который прошел накануне в Москве. В некоторых районах выпало до 5 см снега, сообщает пресс-служба городского хозяйства.

«По информации синоптиков, в ночь на воскресенье в городе местами выпало до 5 см снега. Прирост осадков к вечеру может составить еще 2–4 см», — передает агентство «Интерфакс».

Отметим, что с самого утра продолжаются работы по ручной и механизированной уборке пешеходных территорий, подходов к метрополитену, автобусных остановок и других районов российской столицы.