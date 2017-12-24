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Общество
Более 9 тыс. спецмашин расчищают дороги после мощного снегопада в Москве
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    Более 9 тыс. спецмашин расчищают дороги после мощного снегопада в Москве

    17:32  24 Декабря 2017  /обновлено: 17:32  24 Декабря 2017
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    Более 9 тыс. спецмашин расчищают дороги после мощного снегопада в Москве

    Москва, 24 декабря. Более девяти тысяч единиц спецтехники устраняют последствия обильного снегопада, который прошел накануне в Москве. В некоторых районах выпало до 5 см снега, сообщает пресс-служба городского хозяйства.

    «По информации синоптиков, в ночь на воскресенье в городе местами выпало до 5 см снега. Прирост осадков к вечеру может составить еще 2–4 см», — передает агентство «Интерфакс».

    Отметим, что с самого утра продолжаются работы по ручной и механизированной уборке пешеходных территорий, подходов к метрополитену, автобусных остановок и других районов российской столицы.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #снегопад
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