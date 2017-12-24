Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Общество
Полиция попросила москвичей воздержаться от участия в акции в Лермонтовском сквере
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полиция попросила москвичей воздержаться от участия в акции в Лермонтовском сквере

    13:32  24 Декабря 2017  /обновлено: 13:41  24 Декабря 2017
    378

    Полиция попросила москвичей воздержаться от участия в акции в Лермонтовском свере

    Москва, 24 декабря. Полиция Москвы просит жителей и гостей столицы не участвовать в несогласованном мероприятии в Лермонтовском сквере. Сообщение с рекомендацией воздержаться от участия в акции опубликовано на официальном сайте правоохранительных органов.

    «Главное управление МВД России по Москве напоминает, что планируемое 24 декабря 2017 года публичное мероприятие в Лермонтовском сквере не согласовано властями г. Москвы в установленном законом порядке. Полиция повторно просит граждан воздержаться от участия в мероприятии и примет все необходимые меры по его пресечению», — отмечается в сообщении.

    В тексте опубликованного полицией сообщения также отмечается, что представители правоохранительных органов предложили организаторам акции другие площадки для проведения мероприятия.

    Отметим, ранее руководитель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин объявил о намерении провести 24 декабря в своем районе праздник «День свободных выборов». Проведение мероприятия в Лермонтовском саду столицы не было согласовано властями Москвы.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #полиция #акция #лермонтовский сквер
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть