Полиция попросила москвичей воздержаться от участия в акции в Лермонтовском сквере

Москва, 24 декабря. Полиция Москвы просит жителей и гостей столицы не участвовать в несогласованном мероприятии в Лермонтовском сквере. Сообщение с рекомендацией воздержаться от участия в акции опубликовано на официальном сайте правоохранительных органов.

«Главное управление МВД России по Москве напоминает, что планируемое 24 декабря 2017 года публичное мероприятие в Лермонтовском сквере не согласовано властями г. Москвы в установленном законом порядке. Полиция повторно просит граждан воздержаться от участия в мероприятии и примет все необходимые меры по его пресечению», — отмечается в сообщении.

В тексте опубликованного полицией сообщения также отмечается, что представители правоохранительных органов предложили организаторам акции другие площадки для проведения мероприятия.

Отметим, ранее руководитель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин объявил о намерении провести 24 декабря в своем районе праздник «День свободных выборов». Проведение мероприятия в Лермонтовском саду столицы не было согласовано властями Москвы.