Автобус с детьми протаранил фонарный столб в Москве, есть пострадавшие

Москва, 23 декабря. Восемь человек, согласно предварительной информации, получили ранения после того, как водитель автобуса не справился с управлением и протаранил фонарный столб на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба московского управления ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около дома, расположенного на улице Нижние Мневники, примерно в 10.20.

По данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с фонарным столбом.

«По предварительным данным, 8 человек пострадали», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в субботу стало известно, что автобус, в салоне которого находились дети, врезался в столб на западе российской столицы.

Тогда сообщалось, что пострадали три ребенка и двое взрослых.