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Автобус с детьми протаранил фонарный столб в Москве, есть пострадавшие
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    Автобус с детьми протаранил фонарный столб в Москве, есть пострадавшие

    13:54  23 Декабря 2017  /обновлено: 13:54  23 Декабря 2017
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    Автобус с детьми протаранил фонарный столб в Москве, есть пострадавшие

    Москва, 23 декабря. Восемь человек, согласно предварительной информации, получили ранения после того, как водитель автобуса не справился с управлением и протаранил фонарный столб на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба московского управления ГИБДД. 

    Дорожно-транспортное происшествие случилось около дома, расположенного на улице Нижние Мневники, примерно в 10.20. 

    По данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с фонарным столбом.

    «По предварительным данным, 8 человек пострадали», — уточнили в ведомстве. 

    Автобус с детьми протаранил фонарный столб в Москве, есть пострадавшие

    Напомним, в субботу стало известно, что автобус, в салоне которого находились дети, врезался в столб на западе российской столицы.

    Тогда сообщалось, что пострадали три ребенка и двое взрослых.

    Автор: Дана Балан
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    #москва #дтп #гибдд
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