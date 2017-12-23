Автобус с детьми протаранил фонарный столб в Москве, есть пострадавшие
Москва, 23 декабря. Восемь человек, согласно предварительной информации, получили ранения после того, как водитель автобуса не справился с управлением и протаранил фонарный столб на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба московского управления ГИБДД.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около дома, расположенного на улице Нижние Мневники, примерно в 10.20.
По данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с фонарным столбом.
«По предварительным данным, 8 человек пострадали», — уточнили в ведомстве.
Напомним, в субботу стало известно, что автобус, в салоне которого находились дети, врезался в столб на западе российской столицы.
Тогда сообщалось, что пострадали три ребенка и двое взрослых.