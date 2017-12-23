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Аудиотрансляция поздравления Путина в Новый год прозвучит в метро и на МЦК
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    Аудиотрансляция поздравления Путина в Новый год прозвучит в метро и на МЦК

    8:20  23 Декабря 2017  /обновлено: 8:20  23 Декабря 2017
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    Аудиотрансляция поздравления Путина в Новый год прозвучит в метро и на МЦК

    Москва, 23 декабря. Поздравление президента России Владимира Путина будет транслироваться в московском метро и на МЦК в новогоднюю ночь.

    Как напомнили в транспортном комплексе Москвы, такая трансляция велась в метро и в прошлом году.

    Ранее сообщалось, что, согласно опросу, большинство россиян планируют встретить Новый год дома в кругу семьи. Также россияне рассказали, что планируют дарить близким. Федеральное агенство новостей собрало самые интересные факты о наступающем 2018-м.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #метро #новый год
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