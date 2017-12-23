Аудиотрансляция поздравления Путина в Новый год прозвучит в метро и на МЦК

Москва, 23 декабря. Поздравление президента России Владимира Путина будет транслироваться в московском метро и на МЦК в новогоднюю ночь.

Как напомнили в транспортном комплексе Москвы, такая трансляция велась в метро и в прошлом году.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу, большинство россиян планируют встретить Новый год дома в кругу семьи. Также россияне рассказали, что планируют дарить близким. Федеральное агенство новостей собрало самые интересные факты о наступающем 2018-м.