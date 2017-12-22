«Альянс Зеленых» назвал победой консервацию полигона «Малинки» в Новой Москве

Москва, 22 декабря. Лидер «Альянса Зеленых» Александр Закодырин на заседании партии назвал победой местных жителей консервацию полигона «Малинки» в Новой Москве.

Полигон находится между Калужским и Варшавским шоссе на границе поселений Краснопахорское и Щаповское. Распоряжение о его консервации ранее дал президиум правительства Москвы под руководством главы города Сергея Собянина. На месте полигона будет проведен комплекс специальных мероприятий.

«С моей точки зрения, большинство граждан, которые попали в эту ситуацию с «Малинками», они не о политике, а о жизни говорят, о проблемах социально-бытовых», – цитирует Закодырина Infox.ru.