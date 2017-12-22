Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Общество
«Альянс Зеленых» назвал победой консервацию полигона «Малинки» в Новой Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Альянс Зеленых» назвал победой консервацию полигона «Малинки» в Новой Москве

    22:11  22 Декабря 2017
    635

    «Альянс Зеленых» назвал победой консервацию полигона «Малинки» в Новой Москве

    Москва, 22 декабря. Лидер «Альянса Зеленых» Александр Закодырин на заседании партии назвал победой местных жителей консервацию полигона «Малинки» в Новой Москве.

    Полигон находится между Калужским и Варшавским шоссе на границе поселений Краснопахорское и Щаповское. Распоряжение о его консервации ранее дал президиум правительства Москвы под руководством главы города Сергея Собянина. На месте полигона будет проведен комплекс специальных мероприятий.

    «С моей точки зрения, большинство граждан, которые попали в эту ситуацию с «Малинками», они не о политике, а о жизни говорят, о проблемах социально-бытовых», – цитирует Закодырина Infox.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #полигон #малинки
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть